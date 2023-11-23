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В Уфе прошли соревнования на «Кубок защитников Отечества»
Параллельно со спортивными состязаниями в Уфе прошел и творческий фестиваль. Здесь выступили вокалисты, авторы-исполнители песен, мастера художественного слова, все – также участники СВО и члены их семей.
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