Сбежавший из соликамской колонии преступник осужден на новый срок
"Обвиняемый отбывал наказание в одной из колонии-поселении на территории Соликамского городского округа. 13 марта 2023 года в утреннее время воспользовавшись отсутствием контроля администрации учреждения, а также с целью уклонения от отбывания наказания самовольно покинул режимную территорию и скрылся. Благодаря работе правоохранительных органов спустя трое суток местонахождение злоумышленника было установлено, мужчина задержан", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.
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