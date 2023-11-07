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Телефонных мошенников, обманувших пермячку на 12 млн рублей, будут судить в Казани
Согласно распределению ролей, одни участники находили абонентские номера граждан и занимались непосредственным общением с ними по телефону. Они вводили их в заблуждение агрессивной информацией, представляясь сотрудниками банков или должностными лицами правоохранительных органов, в действительности таковыми не являясь. Злоумышленники под различными предлогами убеждали потерпевших перевести деньги на якобы специальные безопасные счета, так как существует опасность их хищения. Другие соучастники отвечали за оформление банковских карт на третьих лиц и обеспечение в короткий промежуток времени обналичивания сумм, поступивших от потерпевших.
Всего соучастниками в период с мая по июль 2022 года совершено 12 преступлений в отношении 12 граждан, проживающих на территории разных субъектов Российской Федерации. Сумма общего ущерба составила более 15 млн рублей, из которых 12 млн рублей мошенники получили от жительницы Пермского края. "В связи с заключением с обвиняемыми досудебного соглашения о сотрудничестве, а также принимая во внимание факт осуществления преступной деятельности на территории Республики Татарстан, уголовное дело будет направлено в Приволжский районный суд г. Казани. Уголовное дело в отношении остальных соучастников выделено в отдельное производство, ведется следствие, а также устанавливается причастность иных лиц", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
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