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Основные работы по восстановлению водоснабжения в Краснокамске планируют начать в среду
"4 ноября произошло повреждение канализационной трубы на ул. Шоссейной на глубине 7 метров. При производстве земляных работ произошло повреждение еще водоводной трубы диаметром 600, отключилось 2/3 города. Докопались до канализации, устранили повреждение. Все дома, которые остались без воды, включили по временной схеме. Сейчас вся запитка города производится по временной схеме. На данный момент производится подготовка трассы для новой трубы. Думаю, к среде, к 9-10 ноября приступим к основной работе", - сообщил Сергей Ренёв, заместитель главы администрации Краснокамского городского округа по развитию коммунальной инфраструктуры и благоустройства.
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