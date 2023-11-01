← В Перми вводятся ночные рейсы на трех автобусных маршрутах
В Прикамье растет число самозанятых
С 1 сентября 2023 года оказывать услуги по перевозке пассажиров и грузов легковым такси можно без регистрации ИП. Перед рейсом - обязательный прием у врача, есть возможность дистанционного варианта осмотра с помощью телемедицины.
Автомобиль, так же как и владелец, проходит ежедневный технический осмотр у контролера. Всё это - новые правила для самозанятых перевозчиков.
Еще один нюанс - в 22 году вступил в силу закон о цветовой гамме такси - белый цвет автомобиля и красные шашечки на боковой части кузова.
Ранее позитивные изменения в секторе такси на одном из последних заседаний отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Так, в Прикамье создано три региональных реестра с подробными данными обо всех перевозчиках, транспортных средствах и их владельцах, а также службах заказа, получивших разрешение на работу в регионе.
"Отмена госпошлины за выдачу разрешений, теперь самозанятые могут получить лицензию на осуществление деятельности. Сами разрешения теперь будут выдаваться в электронном виде, в виде QR-кода, который должен быть размещен в салоне транспортного средства", - рассказал министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков.
Несколько способов присоединиться к числу самозанятых: подать заявление на Госуслугах, воспользоваться приложением для смартфонов "Мой налог" или обратиться в центр "Мой бизнес".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми вводятся ночные рейсы на трех автобусных маршрутах
В центре Перми вновь расширили территорию платной парковки
В Пермском крае немного потеплеет
Жителям дома на Чехова, 20 в Перми удалось запечатлеть на видео белку-скалолаза
В гостинице "Урал" в Перми состоялся ежегодный форум "Пермь-Восток"
За последние 9 месяцев телефонные мошенники обманули почти 8 тысяч жителей Прикамья
Число самозанятых в Прикамье достигло более 135 тысяч человек
В администрации Перми прошли «нулевые чтения» бюджета города на ближайшие три года
1 ноября на эспланаде начнется монтаж главной новогодней елки
В краевом ЗАГСе назвали самые популярные имена новорожденных
Добавить комментарий: