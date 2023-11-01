В Прикамье растет число самозанятых

Количество жителей Прикамья, зарегистрированных в статусе самозанятых, за последние 9 месяцев увеличилось на треть и достигло 135 тысяч человек. Список профессий, которыми можно заниматься, расширяется.С 1 сентября 2023 года оказывать услуги по перевозке пассажиров и грузов легковым такси можно без регистрации ИП. Перед рейсом - обязательный прием у врача, есть возможность дистанционного варианта осмотра с помощью телемедицины.Автомобиль, так же как и владелец, проходит ежедневный технический осмотр у контролера. Всё это - новые правила для самозанятых перевозчиков.Еще один нюанс - в 22 году вступил в силу закон о цветовой гамме такси - белый цвет автомобиля и красные шашечки на боковой части кузова.Ранее позитивные изменения в секторе такси на одном из последних заседаний отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Так, в Прикамье создано три региональных реестра с подробными данными обо всех перевозчиках, транспортных средствах и их владельцах, а также службах заказа, получивших разрешение на работу в регионе."Отмена госпошлины за выдачу разрешений, теперь самозанятые могут получить лицензию на осуществление деятельности. Сами разрешения теперь будут выдаваться в электронном виде, в виде QR-кода, который должен быть размещен в салоне транспортного средства", - рассказал министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков.Несколько способов присоединиться к числу самозанятых: подать заявление на Госуслугах, воспользоваться приложением для смартфонов "Мой налог" или обратиться в центр "Мой бизнес".