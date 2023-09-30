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В первых числах октября в Прикамье ожидается потепление до +20 градусов →
В начале октября в Перми изменится работа общественного транспорта
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В Прикамье состоится «прямая линия» по вопросам проведения капремонта
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