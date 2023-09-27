В Перми состоялся предпоказ сериала «Плакса»

Жители Перми первыми оценили сериал для подростков "Плакса". Многосерийный фильм о школьном буллинге на большом экране вышел на двое суток раньше всероссийской цифровой премьеры. Презентовал картину сам режиссер Андрей Силкин. Он родился в городе Верещагино Пермского края. Сейчас уже долгое время работает в Москве. Известен как постановщик телесериала «Маргоша» и других российских проектов.Андрей Силкин, режиссёр сериала "Плакса": "Чтобы они в этом фильме нашли своих героев, полюбили их, полюбили эти песни, этих персонажей. Может быть решили для себя какие-то проблемы, которые мы поднимаем в этом фильме. Потому что это важно, это подростковое кино".По сюжету сериала "Плакса" главная героиня — школьница Маша, которую сыграла дочь певца, музыканта и продюсера Сергея Жукова, Ника, вместе с родителями вынуждена переехать в другой город. После элитной гимназии на Рублёвке девочке непросто смириться с порядками провинциальной школы. Здесь она становится объектом травли. Премьера сериала для широкой публики состоится 28 сентября.