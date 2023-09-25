В Перми стартовала осенняя озеленительная кампания
В Дзержинском районе на улицах Мильчакова, Овчинникова и Плеханова, будут высажены сирени. Также новые зелёные насаждения будут располагаться вдоль улиц Докучаева, Костычева, Транспортной и Окулова. В Индустриальном районе улицы Карпинского и Качалова будет обрамлять рябинник. В Кировском районе спиреи, яблони и вязы украсят сквер по улице Танцорова и газоны вблизи Кировоградской, а улицы Волгодонскую и Калинина – яблони. В Ленинском районе сирени, вязы и яблони будут высажены на улице Пермской (от улицы Островского до улицы Горького), на пересечении улиц Монастырской и Попова, а также на улице Пушкина. Мотовилихинский район украсят сирени, высаженные вдоль улиц Лебедева, Ивановской и Лесной, на улице Крупской появится молодой шиповник, а на придорожном газоне по улице Тургенева (от улицы Добролюбова до улицы Макаренко) будут высажены липы и сирени. В Свердловском районе молодые липы украсят территорию вдоль улиц Полазненской, Краснова, Пионерской, 25 Октября, Полины Осипенко и Тимирязева. На улично-дорожной сети вдоль улиц Героев Хасана, Седова и Полины Осипенко высадят рябины, а вдоль улиц Красноармейской и Коминтерна – яблони.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На ул. Танкистов произошла коммунальная авария
В Пермском крае осуждена менеджер, присвоившая более 2 миллионов рублей
В Перми произошел пожар в Храме Воздвижения Креста Господня
Задержан водитель, который совершил наезд на двух пешеходов и скрылся с места ДТП
В ДТП с пассажирским автобусом пострадали 15 детей
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Дмитрий Махонин наградил лучших работников "Мотовилихинских заводов"
В Перми выбрали лучшего пожарного МЧС России
В Перми запущено отопление в 384 объекта социальной сферы
В Перми состоится предпоказ сериала «Плакса»
Добавить комментарий: