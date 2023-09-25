В Перми стартовала осенняя озеленительная кампания. Всего на городских улицах, в парках и скверах будет высажено порядка 600 деревьев и кустарников. Молодые саженцы появятся во всех районах города. Предпочтение, как и прежде, отдается деревьям ценных пород: липам, ивам, вязам, яблоням, рябинам и сирени.В Дзержинском районе на улицах Мильчакова, Овчинникова и Плеханова, будут высажены сирени. Также новые зелёные насаждения будут располагаться вдоль улиц Докучаева, Костычева, Транспортной и Окулова. В Индустриальном районе улицы Карпинского и Качалова будет обрамлять рябинник. В Кировском районе спиреи, яблони и вязы украсят сквер по улице Танцорова и газоны вблизи Кировоградской, а улицы Волгодонскую и Калинина – яблони. В Ленинском районе сирени, вязы и яблони будут высажены на улице Пермской (от улицы Островского до улицы Горького), на пересечении улиц Монастырской и Попова, а также на улице Пушкина. Мотовилихинский район украсят сирени, высаженные вдоль улиц Лебедева, Ивановской и Лесной, на улице Крупской появится молодой шиповник, а на придорожном газоне по улице Тургенева (от улицы Добролюбова до улицы Макаренко) будут высажены липы и сирени. В Свердловском районе молодые липы украсят территорию вдоль улиц Полазненской, Краснова, Пионерской, 25 Октября, Полины Осипенко и Тимирязева. На улично-дорожной сети вдоль улиц Героев Хасана, Седова и Полины Осипенко высадят рябины, а вдоль улиц Красноармейской и Коминтерна – яблони.