В Пермском крае осуждена менеджер, присвоившая более 2 миллионов рублей

В Соликамске состоялся суд над 34-летней местной жительницей. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере».С октября 2020 года по июль 2022 года женщина работала менеджером в торговой компании, которая специализировалась на розничной продаже строительного материала. В рамках устного соглашения на нее были возложены обязанности по документальному сопровождению всех сделок и оформлению заказов. В течение года она вносила изменения в бухгалтерские документы и программы, отражающие приход денежных средств, полученных от клиентов, и суммы денежных средств, выданных ей в качестве отчета за продажи. В ходе следствия выяснилось, что за отчетный период обвиняемая провела более 50 таких операций, в результате чего на счетах фирмы сформировалась недостача в размере более 2 миллионов рублей."Изначально злоумышленница отрицала свою причастность к содеянному и обвиняла коллег в подлоге. Благодаря организованной работе, комплексу проведенных следственных мероприятий и собранным доказательствам вина фигурантки была доказана. Злоумышленница пояснила, что у нее образовался большой долг перед микрофинансовой организацией и за счет фирмы она решила закрыть свои займы", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Суд назначил женщине наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, гражданка обязана возместить потерпевшей стороне материальный ущерб.