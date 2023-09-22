В Перми к теплу подключат более 8,5 тысяч многоквартирных домов

19 сентябре в Перми стартовал отопительный сезон. При этом работы по подключению к теплу социальных объектов начались на день раньше. Сейчас специалисты компании «Т Плюс» готовятся к массовому пуску тепла в жилые дома.Всего в краевом центре почти 1000 социально-культурных объектов и более 8,5 тысяч многоквартирных домов.Для их надежного теплоснабжения энергетикам пришлось проверить более 2 тысяч километров теплосетей, подготовить 27 котельных, 10 насосных станций, 372 центральных тепловых пункта. В этом году также запланирована перекладка 22 километров ключевых тепломагистралей Перми. По всем вопросам подключения тепла необходимо обращаться в свою управляющую организацию или звонить в тепловую справочную службу.