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В Перми к теплу подключат более 8,5 тысяч многоквартирных домов
Всего в краевом центре почти 1000 социально-культурных объектов и более 8,5 тысяч многоквартирных домов.Для их надежного теплоснабжения энергетикам пришлось проверить более 2 тысяч километров теплосетей, подготовить 27 котельных, 10 насосных станций, 372 центральных тепловых пункта. В этом году также запланирована перекладка 22 километров ключевых тепломагистралей Перми. По всем вопросам подключения тепла необходимо обращаться в свою управляющую организацию или звонить в тепловую справочную службу.
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