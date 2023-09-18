Минспорта Прикамья: Суперкубок ЕКЛ по баскетболу 3х3 пройдет на сцене Театра-Театра
Как сообщили в Минспорта Прикамья, для проведения игр выбрана необычная локация. Турнир пройдет прямо на сцене пермского «Театр-Театра».
«Игроки станут звездами сцены культового пермского “Театра-Театра”, судьи – дирижерами, а зрители займут места в партере и ложах» – рассказала министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.
Суперкубком в Перми будет дан старт 6-го сезона ЕКЛ по баскетболу 3х3 – соревнования, объединяющего ведущие команды из дружественных стран. В этом году он также включен в программу XI Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», приуроченного к празднованию 300-летия столицы Пермского края.
Билеты на спортивное мероприятие поступят в продажу c 25 сентября на сайте www.perm.kassir.ru
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