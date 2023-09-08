В Мотовилихе отметят 85-летие района
Мероприятия начнутся в 11:00. Традиционные народные гуляния, концерт пермских коллективов и исполнителей, а также выступление кавер-группы «Лайм» стартуют в 13:00. В 15:30 для спортсменов пройдут соревнования по пляжному футболу и турнир по шахматам, а в 16:00 – по гиревому спорту. Кроме того состоится Кубок по гребле на лодках класса «Дракон» памяти Сергея Болотова. Вход на все мероприятия свободный.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Помнит вся Россия про день Бородина
В микрорайоне Парковый горел расселенный дом
В Сеть попало видео аварии со сбитой автобусом 16-летней девушкой
В Кировском районе завершают работу городские ярмарки
В Прикамье проходят выборы в представительные органы власти
В Прикамье задержан очередной курьер телефонных мошенников
В ЖК "Погода" возведут площадку для зарядки электробусов
В Перми прошла открытая тренировка пилотов дронов
В Березниках в результате ДТП перевернулись квадроцикл и УАЗ
В Перми горел пункт приема металлолома
Добавить комментарий: