В Сеть попало видео аварии со сбитой автобусом 16-летней девушкой

Видео с моментом наезда на 16-летнюю девушку на ул. Старцева в Перми попало в Сеть. Судя по всему, это кадры с регистратора автобуса №68, который наехал на подростка. Девушка появляется на проезжей части внезапно, от удара ее отбрасывает на несколько метров вперед. К ней подбегают люди, один из них вызывает экстренные службы. Позже девушку госпитализировали. На сегодня, по данным минздрава, ее состояние оценивается как тяжелое. В полиции устанавливают обстоятельства происшествия.
По предварительной информации, несовершеннолетняя переходила проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
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