Полиция разыскивает стрелка, ранившего ребенка в голову. Подробности ЧП

Полиция разыскивает стрелка, ранившего в голову ребенка на спортивной площадке в Перми. ЧП произошло в микрорайоне Крохалевка прямо накануне Дня знаний, но о розыске стало известно только сейчас. Вадим: "В капюшоне вот так сидел, играл, поворачиваюсь к другу что-то сказать, и мне прилетает пуля в ухо".Не повернулся бы в момент выстрела, и пуля угодила бы прямо в глаз — осознает сегодня 15-летний Вадим. А так отделался ссадиной на ухе и дыркой в любимой толстовке.Вадим: "Встаю с тренажера, и мне говорят, что у меня течет кровь. Я смотрю на пол, а тут пуля валяется".Крови было много. Пуля — одна из тех, что можно увидеть в тире. Кто стрелял, ребята не заметили. Убежали за дом. Мама Вадима тоже в недоумении и не может подозревать никого конкретного.Светлана Кузякина, мама Вадима: "Всегда они здесь гуляли, не первый раз, не первый вечер. Даже не могли подумать, что такое когда-нибудь произойдет здесь".Проблема пневматического оружия напоминает о себе регулярно. То стекла побьют, то по автобусам стреляют. В людей тоже. В основном на руках такие модели, которые закон квалифицирует как игрушки, хоть и для взрослых. И сколько их сейчас у людей — никто не знает.Общедоступный пневматический пистолет оружием не является. Есть только одно ограничение для его покупки - вам должно быть 18 лет. После проверки в действии выяснилось - бутылка бьется, а если так, то человеку неминуемо будут нанесены травмы.Порой тяжелые и даже смертельные, смотря куда попасть. Поэтому любое пневматическое оружие не может быть использовано для самообороны. Выстрелил в человека — и сразу преступил закон. Независимо от того, почему стрелял. Несдобровать и тому, кто ранил Вадима.Вячеслав Баяндин, референт ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю: "В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается личность правонарушителя, выясняются все обстоятельства случившегося".Общедоступный пневматический пистолет имеет дульную энергию до трех джоулей. Если злоумышленник стрелял с балкона, то такое расстояние может одолеть разве что винтовка. Причем помощнее. Владельцы таких во время покупки заносятся в специальную базу.Светлана Кузякина, мама Вадима: "Даже если полиция не найдет, кто это сделал, я хочу чтобы люди были в курсе таких событий, и в таких ситуациях, отпуская детей гулять, были более осмотрительнее что ли".Кроме того, всем владельцам пневматического оружия стоит вспомнить, что стрелять из него можно только в тире или на стрельбище. А просто на улице или дома даже заряжать нельзя.