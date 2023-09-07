В Перми прошли соревнования по служебному собаководству ведомственной охраны РЖД
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В Перми автобус сбил 16-летнюю девушку
В Театральном сквере открылась выставка «Слово о педагоге»
В Прикамье обсудили вопрос обеспечения жильем детей-сирот
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