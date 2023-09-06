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В выходные в Коми округе пройдет фестиваль «Ай да рыжик!»
В рамках фестиваля пройдет конкурс «Лучший грибник – 2023», на кулинарном поединке гости приготовят одно из самых традиционных и любимых блюд коми-пермяцкой кухни – грибная икра, а результаты оценят зрители. Кроме того, на горячей сковороде приготовят порядка 1,5 тыс. порций грибов с картошкой.
Также среди мероприятий фестиваля – костюмированное праздничное парад-шествие «Грибной фейерверк», выступление творческих коллективов «Грибной хит», танцевальный марафон «Сьыламо да йоктамо» и другое.
Организаторы отмечают, что народное гуляние посвящено не только грибам: «Это также праздник рыжеволосых, которых среди коми-пермяков немало».
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