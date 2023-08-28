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300 лет Перми: на финальное шоу "Ночь города" пришли 120 тысяч человек
Экскурсии в честь празднований проходят по всему городу. Попасть можно внутрь закрытых для посещения особняков, предприятий и за кулисы театра. Вот Дом купца Михаила Грибушина — в 19 веке он сделал Пермь чайной столицей России.
Пермяки и туристы ходят по оригинальному паркету 19 столетия и знакомятся со старинной утварью.
Ещё одно доказательство гостям города — размах празднований и умение отмечать свой юбилей. За один день на городских площадках прошли самые яркие события юбилейного лета. От классической музыки до современных песен. На главной сцене Перми весь вечер выступают артисты и музыканты. Как пермские, так и приглашенные звезды. Например, хип-хоп исполнитель Loc-Dog в сопровождении победителей танцевальных батлов.долгожданное для людей событие Ночи города - выступление хедлайнеров — музыкальной группы «Ленинград»и народного артиста России - Льва Лещенко.
Ночь города и празднование юбилея показали, что Пермь — это место, где соединяется воедино традиционная культура и высокие технологии, обряды прошлого и современные креативные пространства. С праздником всех поздравил губернатор Дмитрий Махонин. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Для нас Пермь – это не просто город встреч, это город-судьба, я уверен, что это судьба будет счастливой и удачливой. Сегодня хочу вам пожелать благополучия, здоровья и, конечно, удачи. Этот праздник прежде всего для вас, как и всё празднование 300-летия Перми".
Любимая музыка, яркие истории о городе и световое шоу на Каме — трехсотлетие Перми жители и гости города запомнят надолго.
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