300 лет Перми: на финальное шоу "Ночь города" пришли 120 тысяч человек

Шоу на эспланаде, завершающее фестиваль "Город встреч", посмотрело 120 тысяч человек. Грандиозное событие стало точкой в череде праздников, которые проходили все лето в честь 300-летия Перми. Под вечер для жителей и гостей столицы выступили Лев Лещенко и группа "Ленинград". Затем на Каме прошло яркое зрелище из светящихся аэростатов и яхт.Пермь отмечает своё трехсотлетие. Уникальный для России формат, когда юбилей — это как День, так и Ночь города. Старт празднований, впрочем, начинается задолго до главных событий — с утренних экскурсий по Перми.Медиа-спектакль "Location" — рассказ-история от горожан Перми. Неспешно гуляя по улицам, зрители открывают знакомые места с новой стороны и, возможно, впервые слышат их живые истории.Этот спектакль - уникальный формат пермского театра оперы и балета, когда зрители выходят в город и знакомятся с историями домов, улиц и людей — которые когда-то здесь жили.Экскурсии в честь празднований проходят по всему городу. Попасть можно внутрь закрытых для посещения особняков, предприятий и за кулисы театра. Вот Дом купца Михаила Грибушина — в 19 веке он сделал Пермь чайной столицей России.Пермяки и туристы ходят по оригинальному паркету 19 столетия и знакомятся со старинной утварью.Ещё одно доказательство гостям города — размах празднований и умение отмечать свой юбилей. За один день на городских площадках прошли самые яркие события юбилейного лета. От классической музыки до современных песен. На главной сцене Перми весь вечер выступают артисты и музыканты. Как пермские, так и приглашенные звезды. Например, хип-хоп исполнитель Loc-Dog в сопровождении победителей танцевальных батлов.долгожданное для людей событие Ночи города - выступление хедлайнеров — музыкальной группы «Ленинград»и народного артиста России - Льва Лещенко.Ночь города и празднование юбилея показали, что Пермь — это место, где соединяется воедино традиционная культура и высокие технологии, обряды прошлого и современные креативные пространства. С праздником всех поздравил губернатор Дмитрий Махонин. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Для нас Пермь – это не просто город встреч, это город-судьба, я уверен, что это судьба будет счастливой и удачливой. Сегодня хочу вам пожелать благополучия, здоровья и, конечно, удачи. Этот праздник прежде всего для вас, как и всё празднование 300-летия Перми".Любимая музыка, яркие истории о городе и световое шоу на Каме — трехсотлетие Перми жители и гости города запомнят надолго.