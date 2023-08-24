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Чем богаты "Регионы России"?
Маргарита Романова: "Очень вкусные, хорошие продукты, но самое главное, что они натуральные. Я эту ярмарку очень люблю".
В продуктовом секторе мед с частных пасек, сборы чая, восточные сладости. Традиционно, в изобилии- рыбные и мясные деликатесы. Ажиотаж у прилавка с белорусскими колбасами и сырами лучше прочего говорит о доверии покупателей.
На ярмарке можно полностью обновить гардероб. Среди модной мужской и женской одежды: льняные платья и трикотаж. Большой выбор стильных сумок и украшений из натуральных камней. Встретить осень с удовольствием поможет модный тёплый плащ, куртка или пальто.
Пятигорская фабрика «Территория меха» предлагает пермячкам обновы на предстоящий холодный сезон. Это головные уборы, дублёнки, куртки, пальто из натуральной шерсти. Максим Барышев представляет коллекции скандинавских и лучших российских производителей.
Максим Барышев: "Все вещи, которые, мы привозим, вот, они водоотталкивающие, внутри используются пластиноутеплители, которые неоднократно стираются"
Хорошо известна россиянкам демисезонная одежда от столичной фабрики «Кармель- стиль». Ценят за передовые технологии и качество ткани.
Привлекут внимание хозяек и садоводов полезные товары для дома и сада: посуда, салфетки для эффективной уборки, инструменты и многофункциональные гаджеты.
«Регионы России» будут работать до конца недели в торговом центре ГиперВиват. Вход свободный.
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