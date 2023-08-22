Житель Перми предстанет перед судом за 6 эпизодов мошенничества

Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 39-летнего жителя Перми. Он обвиняется в совершении 6 эпизодов мошенничества.Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, с сентября 2018 по июль 2019 года фигурант предлагал услуги по изготовлению пиломатериалов на территории Пермского муниципального округа. С потенциальными клиентами он заключал устные договоры, убеждая потерпевших вносить предоплату для закупки товара. Спустя некоторое время злоумышленник переставал выходить на связь, не отвечал на звонки, а затем вовсе менял номер телефона.Установлена причастность обвиняемого еще к трем эпизодам противоправной деятельности. С декабря 2021 года по февраль 2022 года мошенник предоставлял услуги по ремонту электроники в Перми. Потерпевшие обращались к злоумышленнику за помощью, оставляя электрооборудование и аванс за работу. Однако обратно свое имущество не получали. Общий ущерб составил свыше 320 000 рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.