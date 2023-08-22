Житель Перми предстанет перед судом за 6 эпизодов мошенничества

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Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, с сентября 2018 по июль 2019 года фигурант предлагал услуги по изготовлению пиломатериалов на территории Пермского муниципального округа. С потенциальными клиентами он заключал устные договоры, убеждая потерпевших вносить предоплату для закупки товара. Спустя некоторое время злоумышленник переставал выходить на связь, не отвечал на звонки, а затем вовсе менял номер телефона.
Установлена причастность обвиняемого еще к трем эпизодам противоправной деятельности. С декабря 2021 года по февраль 2022 года мошенник предоставлял услуги по ремонту электроники в Перми. Потерпевшие обращались к злоумышленнику за помощью, оставляя электрооборудование и аванс за работу. Однако обратно свое имущество не получали. Общий ущерб составил свыше 320 000 рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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