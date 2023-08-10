Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию Дворца молодежи

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного здания Дворца молодежи на ул. Петропавловская, 185 в Перми.Напомним, в ходе реконструкции Дворца молодежи обновлен фасад здания, увеличена площадь с 6 тыс. кв м до порядка 10 тыс. Это получилось за счет возведения пристроя, где планируется разместить театр «Балет Евгения Панфилова». Благодаря этому у коллектива появится собственное помещение с отдельным входом, репетиционной базой и большим концертным залом. В основной, трехэтажной части здания оборудованы большой концертный зал на 544 посадочных места, репетиционный, а также малый концертный зал на 121 место. Там же размещено пространство коворкинг-центра, лекционный и конференц-залы.«Долгожданная реконструкция Дворца молодежи завершена. Объект получил всю необходимую разрешительную документацию и готов к открытию. Уверен, что обновленная площадка придется по душе не только пермской молодежи, но и гостям краевой столицы. В начале сентября здесь запланировано первое мероприятие – Всероссийский съезд рабочей молодежи. В дальнейшем совместно с Агентством по делам молодежи и городской администрацией важно продумать событийное наполнение Дворца», – сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин.По данным руководства дворца молодежи двери для посетителей планируется открыть к 1 сентября.