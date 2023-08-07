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В Перми полицейские вышли на след злоумышленника по гвоздям
На месте преступления сотрудники уголовного розыска обнаружили рассыпанные гвозди, которые привели их к дому подозреваемого. Им оказался неработающий 20-летний житель микрорайона Висим.
"У него дома полицейские нашли похищенное: сварочный аппарат, шуруповерт, перфоратор, дрель, рубанок и коробку гвоздей. Молодой человек признался в содеянном и пояснил, что хотел покататься на авто, но не справился с управлением и врезался в столб, после чего бросил автомобиль, забрав из него строительный инструмент для личного пользования. Похищенное изъято и возвращено законной владелице", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
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