В Перми полицейские вышли на след злоумышленника по гвоздям

В Перми сотрудники уголовного розыска вышли на след злоумышленника по гвоздям. В дежурную часть отдела полиции отдела полиции Мотовилихинского района обратилась местная жительница. Она рассказала, что вечером припарковала свой автомобиль у частного дома на ул. Лбова, а утром его на месте не оказалось. При этом двери транспортного средства женщина не закрывала, а ключи оставила в замке зажигания. Машину заявительница обнаружила в квартале от дома с признаками ДТП. Кроме того, из салона транспортного средства пропал строительный инструмент и крепежные изделия. Общий ущерб для потерпевшей составил 33 тысячи рублей.На месте преступления сотрудники уголовного розыска обнаружили рассыпанные гвозди, которые привели их к дому подозреваемого. Им оказался неработающий 20-летний житель микрорайона Висим."У него дома полицейские нашли похищенное: сварочный аппарат, шуруповерт, перфоратор, дрель, рубанок и коробку гвоздей. Молодой человек признался в содеянном и пояснил, что хотел покататься на авто, но не справился с управлением и врезался в столб, после чего бросил автомобиль, забрав из него строительный инструмент для личного пользования. Похищенное изъято и возвращено законной владелице", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.