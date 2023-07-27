В Перми перед судом предстанет курьер телефонных мошенников

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего студента из Екатеринбурга. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».Установлено, что фигурант нашел работу в сети Интернет. В его обязанности входили функции курьера в преступной схеме «Родственник в беде». Аферисты звонили потерпевшим на стационарные телефоны и сообщали, будто их близкие люди стали виновниками дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В связи с чем срочно нужны деньги, чтобы родственнику избежать уголовного преследования. Пожилые люди верили этой информации и передавали свои сбережения прибывшему к ним незнакомцу. Лишь после его ухода они понимали, что отдали деньги постороннему человеку. Жертвами мошенников стали два местных жителя 76 и 86 лет. Мужчина передал курьеру 100 тысяч рублей, женщина отдала 90 тысяч рублей."В ходе следствия молодой человек признался, что, выполняя инструкции, полученные в интернет-переписке, осознавал противоправность своих деяний. Деньги, полученные от потерпевших, переводил на счета, указанные ему неизвестным куратором, оставляя себе небольшой процент", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.В настоящий момент уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.