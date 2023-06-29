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В Прикамье стало меньше миллиардеров

В Прикамье почти вдвое сократилось число заработавших миллиард рублей бизнесменов. За 2022 год 13 жителей Пермского края задекларировали доход более миллиарда рублей. Об этом рассказали в УФНС по Пермскому краю. В 2021 году таких бизнесменов было 23, в 2020-м — 16. Число пермских «миллиардеров» в этом десятилетии уверенно превышает показатели прошлого. Тогда максимальные показатели - по 10 человек - были зафиксированы в 2011 и 2016 году.
Несмотря на пандемию, в 2020-21 году рост доходов богатых пермяков был стремительным. Число пермяков, заработавших в прошлом году от 500 млн до миллиарда рублей, снизилось незначительно - 35 против 38 в 2021 году.

Опубликовано: 29.06.2023 в 16:55 в рубрике - Вести Пермь

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