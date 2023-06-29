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В Прикамье стало меньше миллиардеров
Несмотря на пандемию, в 2020-21 году рост доходов богатых пермяков был стремительным. Число пермяков, заработавших в прошлом году от 500 млн до миллиарда рублей, снизилось незначительно - 35 против 38 в 2021 году.
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