В Перми началась химическая обработка очагов произрастания борщевика

В районах Перми началась химическая обработка очагов произрастания борщевика. Для борьбы с борщевиком используются гербициды, которые воздействуют исключительно на растение и не представляют опасности для человека и животных. Обработка будет производиться специализированной организацией с помощью опрыскивателей, во время проведения работ развесят предупреждающие информационные объявления.В Мотовилихинском районе города общая площадь обработанной территории составит 2,5 га. Работы по ликвидации борщевика Сосновского пройдут в микрорайонах Центральная усадьба, Ива и Архиерейка.В Орджоникидзевском районе обработка начнётся на этой неделе, объём работ составит 2,6 га. От опасного сорняка обработают луга Гайвы, 5-й Павловский проезд, СНТ «Благодать», дорогу в Голованово, улицы Молодёжную, Юрлинскую, Ишимскую, Веденеева (у ДК «Искра») и другие.В Свердловском районе работы начались в микрорайоне Липовая гора. А в посёлке Новые Ляды обработка уже завершена, от борщевика обработано 8,6 га (24 объекта).В администрации Индустриального района Перми сообщили, что химической обработке уже подверглись очаги произрастания сорняка в районе улиц Архитектора Свиязева, Карпинского и шоссе Космонавтов. Повторная обработка запланирована в период с 28 июня по 15 июля.Вред человеку наносит сок растения – в нем содержатся токсичные вещества (фуранокумарины), которые резко повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению и провоцируют сильнейшие ожоги. Прикосновение к растению безболезненно, однако через некоторое время после попадания сока на кожу могут появиться фотохимические дерматиты, аналогичные термическим ожогам I, II, III степени.