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На этой неделе в Перми откроется сельскохозяйственная ярмарка
На ярмарке будет представлен большой ассортимент посадочного материала многолетних цветов, саженцы плодово-ягодных культур, удобрения, кустарники и другие товары для сада и огорода. Также на ярмарке будет представлена сувенирная продукция с символикой 300-летнего юбилея Перми.
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