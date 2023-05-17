В ПГАТУ открылся новый аграрный класс
Пермский аграрный технологический университет сегодня один из четырех ВУЗов России, и первый в Приволжском федеральном округе, где подобные открыты классы, специализирующиеся на кормозаготовительной технике.
Алексей Андреев, ректор ПГАТУ им. академика Д.Н. Прянишникова: "Этот элемент даёт возможность здесь в классах знакомиться с ними, затем в ходе практик, что называется, пощупать руками и испытать на производстве, но а в последствии приобретя этот опыт, ребята будут готовы работать с этой техникой уже как специалисты-инженеры на хозяйствах".
В пермском ГАТУ это уже не первый профильный класс созданный на базе факультета. Студенты обучаются профессии на современном оборудовании также в сфере агротехнологий, лесного хозяйства, почвоведении и агрохимии.
Новые знания студентам аграрного университета пригодятся уже совсем скоро. С июня у них стартует производственная практика в полях.
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