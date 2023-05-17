В ПГАТУ открылся новый аграрный класс

В Пермском аграрном университете открылся новый профильный класс. Он создан на базе инженерного факультета и посвящен кормозаготовкам. На информационных стендах — полный цикл производства – от кошения травы до реализации готового продукта. Также представлены реальные детали аграрной техники: косилочный брус для производительной уборки урожая и ротор ворошителя для трактора. Пары для студентов здесь будут проводить как преподаватели университета, так и представители реального производства — те, кто создавал технику. Эксперты научат будущих технологов конкретным действиям по работе с оборудованием.Пермский аграрный технологический университет сегодня один из четырех ВУЗов России, и первый в Приволжском федеральном округе, где подобные открыты классы, специализирующиеся на кормозаготовительной технике.Алексей Андреев, ректор ПГАТУ им. академика Д.Н. Прянишникова: "Этот элемент даёт возможность здесь в классах знакомиться с ними, затем в ходе практик, что называется, пощупать руками и испытать на производстве, но а в последствии приобретя этот опыт, ребята будут готовы работать с этой техникой уже как специалисты-инженеры на хозяйствах".В пермском ГАТУ это уже не первый профильный класс созданный на базе факультета. Студенты обучаются профессии на современном оборудовании также в сфере агротехнологий, лесного хозяйства, почвоведении и агрохимии.Новые знания студентам аграрного университета пригодятся уже совсем скоро. С июня у них стартует производственная практика в полях.