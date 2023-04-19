В Кировском районе открылись две муниципальные ярмарки

В Кировском районе Перми сегодня открылись сразу две муниципальные ярмарки. Гостей ждёт большое разнообразие продукции от местных фермеров, а также товары, посвященные 300-летию краевой столицы. Торговые площадки развернулись на Ласьвинской, 18 и Маршала Рыбалко 109.Ярмарку можно найти по запаху: пермяки и гости города могут отведать свежеприготовленный шашлык из свинины.Мясные ряды представлены деликатесами: утка, кролик, гусь, фазан, мясо натурального копчения, колбаса, в составе которой только мясо. Отдельного внимания заслуживает прилавок с сувенирной продукцией к 300-летнему юбилею Перми. В наличии брелоки, подставки под мобильные телефоны, статуэтки, линейки, значки и даже часы. Здесь же можно купить оригинальные букеты ручной работы из яблочного зефира и бельгийского шоколада.Популярна у пермяков и натуральная молочная продукция: йогурт, сметана, молоко, масло, творог.Также на ярмарке представлен посадочный материал для садоводов и огородников: лук-севок, чеснок, цветы.Ярмарочные шатры в Кировском районе будут работать с 11:00 до 19:00 по 21 апреля включительно.