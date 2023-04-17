Готовность выйти в поля Дмитрий Махонин обсудил с сельхозпроизводителями Прикамья

В преддверии посевной поддержку и готовность выйти в поля глава региона Дмитрий Махонин обсудил с сельхозпроизводителями Прикамья. Участники встречи рассказали, что семена и удобрения есть, горючее заготовлено, техника исправна.

Важная особенность этого года - по распоряжению губернатора, чтобы не было сбоев в подготовке к посевной, аграриям уже направили порядка 30 процентов субсидий.

Так, на поддержку агропромышленного комплекса в Пермском крае в этом году направлено более трёх с половиной миллиардов рублей.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы это реализовали, ускорили выплаты мер поддержки, и будем дальше усовершенствовать это направление, достаточно неплохо мы стали работать по лизинговым программам".

Кроме того, ещё один из актуальных вопросов в развитии села - привлечение кадров, поэтому неслучайно площадкой для встречи выбрали Бершетский филиал Пермского агропромышленного техникума, где как раз готовят будущих работников отрасли.

Павел Носков, министр агропромышленного комплекса Пермского края: "Должен сказать, что процесс обучения кадров идёт на довольно серьёзном уровне, на современной технике, и, безусловно, это одно из направлений, которому мы уделяем максимальное внимание".

Так, в этом учебном году, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» отремонтировали и укомплектовали оборудованием девять специализированных кабинетов. Все сделано для того, чтобы для отрасли готовились высококвалифицированные кадры, и аграрии Прикамья успешно провели весенне-полевые работы.