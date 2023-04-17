Готовность выйти в поля Дмитрий Махонин обсудил с сельхозпроизводителями Прикамья
В преддверии посевной поддержку и готовность выйти в поля глава региона Дмитрий Махонин обсудил с сельхозпроизводителями Прикамья. Участники встречи рассказали, что семена и удобрения есть, горючее заготовлено, техника исправна.
Важная особенность этого года - по распоряжению губернатора, чтобы не было сбоев в подготовке к посевной, аграриям уже направили порядка 30 процентов субсидий.
Так, на поддержку агропромышленного комплекса в Пермском крае в этом году направлено более трёх с половиной миллиардов рублей.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы это реализовали, ускорили выплаты мер поддержки, и будем дальше усовершенствовать это направление, достаточно неплохо мы стали работать по лизинговым программам".
Кроме того, ещё один из актуальных вопросов в развитии села - привлечение кадров, поэтому неслучайно площадкой для встречи выбрали Бершетский филиал Пермского агропромышленного техникума, где как раз готовят будущих работников отрасли.
Павел Носков, министр агропромышленного комплекса Пермского края: "Должен сказать, что процесс обучения кадров идёт на довольно серьёзном уровне, на современной технике, и, безусловно, это одно из направлений, которому мы уделяем максимальное внимание".
Так, в этом учебном году, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» отремонтировали и укомплектовали оборудованием девять специализированных кабинетов. Все сделано для того, чтобы для отрасли готовились высококвалифицированные кадры, и аграрии Прикамья успешно провели весенне-полевые работы.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.04.2023
В Перми микрофинансовую организацию обманула ее сотрудница
В многоэтажке на ул. Автозаводская сгорела квартира
В Перми столкнулись 7 автомобилей
На "Протон-ПМ" отмечают 65-летие производства жидкостных ракетных двигателей
В Прикамье клещи покусали уже более 130 человек
В Перми ограничат движение транспорта по улице Екатерининской
Мошенники пытались похитить со счетов умершего пермяка 38 млн рублей
С 15 апреля стоимость проезда в общественном транспорте Перми составит 35 рублей
Синоптики: пятница 14 апреля - самый холодный день месяца
Добавить комментарий: