В Перми микрофинансовую организацию обманула ее сотрудница
"Судом установлено, что подсудимая, являясь в 2018 году сотрудником микрофинансовой организации, изготовила более 100 подложных (фиктивных) договоров потребительского займа на общую сумму 3,8 млн рублей. В действительности, граждане, от чьего имени были заключены договоры, за выдачей займов никогда не обращались", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Суд, с учетом позиции государственного обвинения приговорил виновную к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также в пользу микрофинансовой организации взыскан причиненный материальный ущерб.
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