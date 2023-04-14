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В Прикамье клещи покусали уже более 130 человек
Суксунский ГО – 9 человек, Кишертский МО – 3 человека, Верещагинский ГО – 9 человека, Осинский ГО - 5 человек, Частинский МО – 2 человека, Краснокамский ГО – 11, Чайковский ГО – 15, Карагайкий МО - 3, Пермский МР+ЗАТО Звездный -15, Нытвенский ГО – 5, Куединский МО – 3, Юрлинский МО -1, Уинский МО – 1, Чусовской ГО - 5, Большесосновский МО – 1, Ординский МО - 1, Ильинский ГО – 1, Добрянский ГО - 3, Очерский ГО – 1, Лысьвенский ГО – 3, Кудымкарский МО – 2, Бардымский МО – 1, Кунгурский МО – 3, г.Пермь – 28.
По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, в 23,4% клещи инфицированы иксодовым клещевым боррелёзом, в 2,8% инфицированы гранулоцитарным анаплазмозом человека, в 0,9% моноцитарным эрлихиозом человека.
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