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В Пермском зоопарке готовятся к "свадьбе" кролика-гиганта Льва Валентиновича с крольчихой Снежинкой
Снежинку, наоборот, содержат на свежем воздухе. Её в коллекцию зверинца передала жительница поселка Юго-Камский, когда узнала новость о появлении в зоопарке нового питомца.
Лев Валентинович приехал в краевую столицу из Барнаула в конце 2022 года. Пока ему не нашли пару, гигант устраивал настоящие фотосессии с посетителями.
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