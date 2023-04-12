В Пермском зоопарке готовятся к "свадьбе" кролика-гиганта Льва Валентиновича с крольчихой Снежинкой

В Пермском зоопарке готовятся «поженить» кролика-гиганта Льва Валентиновича с крольчихой Снежинкой. Первое свидание произойдёт, как только на улице установится стабильная теплая погода. Сейчас 9-килограммовый кролик редкой породы Ризен 11 месяцев от роду живёт в крытом павильоне «Экзотические животные». Питается в основном сеном и овощами, ведёт размеренный образ жизни и набирается сил перед встречей с будущей невестой. Анастасия Ботева, сотрудник Пермского зоопарка: "Сено, сухие листики, добавочно идут овощи, немого моркови, немного кормовой свеклы, совсем немного сыпучих кормов".Снежинку, наоборот, содержат на свежем воздухе. Её в коллекцию зверинца передала жительница поселка Юго-Камский, когда узнала новость о появлении в зоопарке нового питомца.Лев Валентинович приехал в краевую столицу из Барнаула в конце 2022 года. Пока ему не нашли пару, гигант устраивал настоящие фотосессии с посетителями.