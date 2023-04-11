В Прикамье наградили победителей рейтинга по внедрению и реализации комплекса ГТО

В Перми наградили обладателей золотых, серебряных и бронзовых знаков отличия комплекса ГТО, а также отметили лидеров рейтинга по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в муниципалитетах.Успешное выполнение нормативов ГТО для Егора Бушуева — возможность держать себя в тонусе. В составе хоккейной команды «Легенда» юный защитник выиграл на полуфинале Первенства России.Егор Бушуев — один из лучших физкультурников края по итогам прошлого года — знаки отличия в успешной сдаче нормативов ГТО получает из рук министра спорта Пермского края Татьяны Чесноковой.В стенах министерства спорта — награждение лучших. Знаки отличия за успешную сдачу нормативов ГТО получают как дети, так и взрослые.На торжественной церемонии награждения — 16 участников, изъявивших желание получить свой знак отличия в торжественной обстановке из рук министра, а также победители и призеры по эффективному внедрению и реализации комплекса «ГТО» в муниципалитетах Прикамья. Присутствуют здесь даже целые семьи.Награды за достижения в области ГТО получили также муниципалитеты края. В зависимости от численности округа, в каждой номинации победу одержали Соликамский, Частинский и Бардымский округа.Халиль Алапанов, глава Бардымского муниципального округа: "У нас на территории муниципалитета более 80 спортивных объектов, при поддержке министерства спорта Пермского края в этом году мы еще построим спортивные площадки — около 8 штук, отремонтируем спортивные залы".В прошлом году больше 42 тысяч жителей Пермского края прошли регистрацию на интернет-портале комплекса ГТО, из них 41 187 жителей приняли участие в выполнении нормативов. Всего же за прошлый год 23 тысячи пермяков показали высокий результат, соответствующий знакам отличия.Татьяна Чеснокова, министр спорта и физической культуры Пермского края: "Речь идет о вовлечении наших жителей в вопросы ГТО и в тему ГТО, поэтому некоторые наши проекты в качестве метрики — такие как «умею плавать» - как раз включают в себя обязательные условия сдачи нормативов по результатам мероприятий".В целом же, по итогам прошлого года Пермский край по успехам присвоения знаков ГТО по всей России занял 35 строчку рейтинга.