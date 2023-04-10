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В Перми начался снос последнего торгового павильона возле ЦУМа
Сейчас городские власти готовят территорию под будущее благоустройство. Ранее глава Перми Алексей Дёмкин сообщил, что до конца года на пересечении улицы Ленина и Комсомольского проекта установят арт-объект в виде доисторической ракушки, также будет благоустроенна прилегающая территория.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.04.2023
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