В Перми начался снос последнего торгового павильона возле ЦУМа

В Перми начался снос последнего торгового павильона на пересечении улицы Ленина и Комсомольского проекта. Ранее на этой территории находилось несколько разнотипных киосков и павильонов, которые закрывали архитектурные виды на центр города. Как сообщили в мэрии, в отношении торговых объектов и участков под ними было принято решение об изъятии для муниципальных нужд. Всем правообладателям были выплачены денежные компенсации.Сейчас городские власти готовят территорию под будущее благоустройство. Ранее глава Перми Алексей Дёмкин сообщил, что до конца года на пересечении улицы Ленина и Комсомольского проекта установят арт-объект в виде доисторической ракушки, также будет благоустроенна прилегающая территория.