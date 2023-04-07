«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.04.2023
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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31.03.2023 в 17:00
29.03.2023 в 09:43
26.03.2023 в 16:35
26.03.2023 в 16:03
25.03.2023 в 15:00
29.03.2023 в 15:05
14.03.2023 в 16:34
10.01.2023 в 16:10
04.01.2023 в 16:00
30.12.2022 в 10:43
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.04.2023
В эти выходные Госавтоинспекция Перми усилит контроль на дорогах
В небе над Пермью наблюдалось солнечное гало
Летом в Перми заменят 22 км ключевых участков тепломагистралей
В Перми прошла общегородская зарядка
Пермский край получит более 5 млрд рублей на развитие городского электротранспорта
Выходные в Прикамье будут тёплыми и солнечными
В мэрии Перми подтвердили повышение стоимости проезда с 15 апреля
В Перми стартует фестиваль научно-популярного кино FUTURE.DOC
Пермь готовится к празднованию Дня Победы
В Перми построят корпус для испытания трансмиссии перспективных вертолетов
Нейросеть учится создавать образы древней коми-пермяцкой мифологии
В Перми будут судить телефонного мошенника
С 1 мая в Пермском крае вводится новый порядок доставки пенсий на дом
Пермяки выбрали варианты благоустройства сквера на площади Дружбы
"Безопасный регион": в Прикамье обновляют автопарк и ремонтируют участковые пункты полиции
ВНИМАНИЕ! НАСТУПАЕТ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!
«Зачем детей нарожали, если не можете их возить?» Новый мост в ненадлежащем состоянии, а людей кормят отговорками
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.04.2023
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В эти выходные Госавтоинспекция Перми усилит контроль на дорогах
В небе над Пермью наблюдалось солнечное гало
Летом в Перми заменят 22 км ключевых участков тепломагистралей
В Перми прошла общегородская зарядка
Пермский край получит более 5 млрд рублей на развитие городского электротранспорта
Выходные в Прикамье будут тёплыми и солнечными
В мэрии Перми подтвердили повышение стоимости проезда с 15 апреля
В Перми стартует фестиваль научно-популярного кино FUTURE.DOC
Пермь готовится к празднованию Дня Победы
В Перми построят корпус для испытания трансмиссии перспективных вертолетов
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