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В Пермском крае закрыты все ледовые переправы
Выход людей и выезд автотранспорта на лёд в местах, где выставлены запрещающие знаки, влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Пренебрежение правилами безопасности может привести к самым печальным последствиям. Спасатели рекомендуют родителям еще раз напомнить детям об опасности выхода на лед.
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