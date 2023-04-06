В Пермском крае закрыты все ледовые переправы

В Пермском крае закрыта последняя ледовая переправа через реку Кама в д. Тюлькино в Соликамском городском округе. В Главном управлении МЧС России по Пермскому краю напоминают, что выход на лёд крайне опасен для жизни, с каждым днём структура льда меняется, и если вчера толщина льда была способна выдержать нагрузку грузового автомобиля, то уже сегодня лед может не выдержать вес человека.Выход людей и выезд автотранспорта на лёд в местах, где выставлены запрещающие знаки, влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Пренебрежение правилами безопасности может привести к самым печальным последствиям. Спасатели рекомендуют родителям еще раз напомнить детям об опасности выхода на лед.