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В Прикамье школьник порезал ножом другого ученика
"В настоящее время следствием устанавливаются мотивы и обстоятельства произошедшего, тяжесть причиненного вреда здоровью потерпевшему, которому оказывается медицинская помощь. Исследуются вопросы качества охраны образовательного учреждения, будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц, допустивших факт перемещения школьника с ножом по территории учебного заведения. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изымается интересующая следствие документация, назначаются судебные экспертизы".- рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
По факту происшествия возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.04.2023
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