Борьба с короедом. В Прикамье планируют вырубить 17 гектаров леса
В Пермском округе началась борьба с уссурийским полиграфом. Это жук-короед, который уничтожает пихты. Он съедает кору, из-за чего дерево высыхает и становится ярко-коричневым. Единственный способ остановить вредителя - санитарная вырубка. Всего в Прикамье в этом году планируют спились и сжечь деревья на площади в 17 гектаров.
В прошлом году уссурийского полиграфа обнаружили на территориях Добрянского, Закамского, Лысьвенского, Пермского, Чайковского, Чусовского лесничеств, нынче опасный жук был замечен уже в Сивинском округе. Общая площадь карантинных зон в Пермском крае около 7 тысяч гектаров.
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