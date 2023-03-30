В Перми открылся межмуниципальный форум цифровых технологий «Все в Digital»

Четыре с половиной сотни педагогов со всего Прикамья приехали в Пермь на двухдневный форум цифровых технологий. Кто прибыть лично не смог - будут подключаться к событиям онлайн. Форум не только про использование умных приборов и программ, он и напичкан ими. В этом учителя могли убедиться с первых минут. Кубики с возможностью дополненной реальности; пазл с элементами программирования; механизированная рука робота- игрушки эпохи цифровизации к знакомству сначала предлагают людям в педагогике экспертным -учителям.Географ Шадейской средней школы Любовь Сухарева, например, осваивает навык рисования 3Д- ручкой.Любовь Сухарева, учитель «Шадейская СОШ» Кунгурского МО: « Хочется идти в ногу со временем и не отставать от детей, потому что многие уже имеют эти компетенции, а мы, получается, немножко отстаём. Хотелось бы себя подтянуть в этом плане».Познавательные интерактивы —часть программы межмуниципального форума цифровых технологий «Все в Digital». Чтобы прокачать свои ИТ- навыки, на крупный тематический слёт учителя и воспитатели со всего края собираются уже в 4-й раз. Нынче форум особенно символичен -посвящен Году педагога и наставника.Татьяна Бурдова, педагог дошкольного воспитания МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика»: «Много интерактивного оборудования, по информации организаторов, много интересных спикеров приедут, очень хочу узнать, чем они поделятся с коллегами».Наработками с прикамскими коллегами поделятся представители федерального проектного офиса «Национальные приоритеты», арт- кластера «Таврида», «Мастерской новых медиа». Очно в работе пленума и дискуссионных площадок участвуют 450 делегата, дистанционно- все муниципалитеты Прикамья.Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: «Мы ждём, во- первых, приращения в этих компетенциях, причём как в управленческих, так и в чисто педагогических, в образовательных. Второе- это поиск лучших решений в преподавании своего предмета, в проведении новых курсов».На теле танка -камера, управлять им можно с помощью телеочков или дистанционно за монитором компьютера. Это пример использования цифрового сервиса во внеурочной деятельности, одной из ключевых тем форума этого года.Повышение в том числе цифровой квалификации учителей- один из приоритетов работы краевых властей и губернатора Дмитрия Махонина. Только так у ребят из сельской местности появятся возможности, равные ученикам крупных городов.В рамках форума среди образовательных организаций проведут интерактивные конкурсы. Победители получат возможность совершенствовать компетенций своих педагогов.