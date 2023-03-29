В колонию пытались передать наркотики в копченой курице
В учреждение были вызваны сотрудники полиции, которые составили протокол и произвели изъятие свертков для последующего направления на экспертизу. Согласно действующему законодательству незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов наказываются сроками лишения свободы до 15 лет, - сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю.
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