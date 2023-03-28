Пермская ЦБК наращивает производство гофротары

На ПЦБК оценивают эффект нового этапа модернизации производства. Здесь теперь умные механизмы помогают резать и склеивать гофротару. Это не только увеличило производительность, но и позволило сократить объем технологических отходов.Начальник участка по выпуску упаковки на ПЦБК Владимир Хомяков показывает нового робота на производстве — автоматический разделитель гофроящиков минимизирует ручной труд и позволяет сотрудникам заниматься другой важной работой.Владимир Хомяков, начальник участка сложной высечки ПЦБК: « Приобретен «E-BREAK», он позволяет намного быстрее и эффективнее разламывать изделия отдельные части. Вот оператор благополучно уже складывает отдельно четыре изделия — ему не надо ломать, он просто берет и собирает готовую паллету».Новая линия многоточечной склейки гофроящиков, а также новый робот появились на производстве ПЦБК в этом году. Модернизация позволила предприятию выпускать уникальную упаковку — самосборные гофроящики теперь могут иметь до 6 точек склейки.А это уже соседний участок — в этом году на гофроагрегате Fosber установлена новая поперечная резка. Скорость его работы увеличилась на 15 процентов.С помощью этого узла для резки существенно увеличилась скорость выпуска гофролиста. Сейчас она составляет более 250 м в минуту.Также новое оборудование позволило увеличить качество выпускаемой продукции и снизить объем технологических отходов. Модернизация производственных активов идет на ПЦБК постоянно. Только в цехе гофротары общая сумма вложенных инвестиций составила 129 млн рублей.Андрей Третьяков, директор производства гофротары ПЦБК: «В результате модернизации, которую мы условно у себя на производстве называем «план 30», мы получим рост объемов производства и должны выйти в ближайшее время на рубеж производительности 30 миллионов квадратных метров гофропродукции в месяц».Модернизация на площадке производства гофротары будет продолжена и дальше. Для предприятия такие процессы — это появление новых рынков сбыта. А для сотрудников — повышение комфорта в работе.