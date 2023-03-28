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Пермская ЦБК наращивает производство гофротары
Начальник участка по выпуску упаковки на ПЦБК Владимир Хомяков показывает нового робота на производстве — автоматический разделитель гофроящиков минимизирует ручной труд и позволяет сотрудникам заниматься другой важной работой.
Владимир Хомяков, начальник участка сложной высечки ПЦБК: « Приобретен «E-BREAK», он позволяет намного быстрее и эффективнее разламывать изделия отдельные части. Вот оператор благополучно уже складывает отдельно четыре изделия — ему не надо ломать, он просто берет и собирает готовую паллету».
Новая линия многоточечной склейки гофроящиков, а также новый робот появились на производстве ПЦБК в этом году. Модернизация позволила предприятию выпускать уникальную упаковку — самосборные гофроящики теперь могут иметь до 6 точек склейки.А это уже соседний участок — в этом году на гофроагрегате Fosber установлена новая поперечная резка. Скорость его работы увеличилась на 15 процентов.
С помощью этого узла для резки существенно увеличилась скорость выпуска гофролиста. Сейчас она составляет более 250 м в минуту.
Также новое оборудование позволило увеличить качество выпускаемой продукции и снизить объем технологических отходов. Модернизация производственных активов идет на ПЦБК постоянно. Только в цехе гофротары общая сумма вложенных инвестиций составила 129 млн рублей.
Андрей Третьяков, директор производства гофротары ПЦБК: «В результате модернизации, которую мы условно у себя на производстве называем «план 30», мы получим рост объемов производства и должны выйти в ближайшее время на рубеж производительности 30 миллионов квадратных метров гофропродукции в месяц».
Модернизация на площадке производства гофротары будет продолжена и дальше. Для предприятия такие процессы — это появление новых рынков сбыта. А для сотрудников — повышение комфорта в работе.
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