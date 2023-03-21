← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.03.2023
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21 марта – весеннее равноденствие
В этот день Земля, вращаясь вокруг своей воображаемой оси, проходящей через полюса, одновременно двигаясь вокруг Солнца, находится в таком положении по отношению к светилу, что солнечные лучи, несущие тепловую энергию, падают отвесно на экватор. Солнце переходит из южного полушария в северное, и в эти дни во всех странах день почти равен ночи. В северном полушарии планеты наступит астрономическая весна.
Время наступления весеннего равноденствия зависит от часового пояса. В России, например, в Калининграде это произошло накануне в 23:25, а вот в Москве 21 марта в 00:25, в Перми - сегодня в 2:24 по местному времени.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.03.2023
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