21 марта – весеннее равноденствие

В 21:25 по Гринвичскому времени наступило весеннее равноденствие. Это одно из уникальнейших явлений природы, суть которого, говоря научным языком, сводится к тому, что «в момент равноденствия центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор».В этот день Земля, вращаясь вокруг своей воображаемой оси, проходящей через полюса, одновременно двигаясь вокруг Солнца, находится в таком положении по отношению к светилу, что солнечные лучи, несущие тепловую энергию, падают отвесно на экватор. Солнце переходит из южного полушария в северное, и в эти дни во всех странах день почти равен ночи. В северном полушарии планеты наступит астрономическая весна.Время наступления весеннего равноденствия зависит от часового пояса. В России, например, в Калининграде это произошло накануне в 23:25, а вот в Москве 21 марта в 00:25, в Перми - сегодня в 2:24 по местному времени.