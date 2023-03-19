В Пермском крае тепловоз сошёл с рельсов

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Отмечается, что тепловоз во время аварии не опрокинулся. Перевозимый груз - древесина, не поврежден. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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