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Подрядные организации приступили к ремонту дорог горячим и литым асфальтобетоном →
В Перми возобновляется капитальный ремонт улицы Сибирской
Напомним, в рамках капитального ремонта улицы Сибирской на участке от улицы Монастырской до улицы Пермской предусмотрен целый комплекс дорожных работ: устройство кабельной канализации, ремонт колодцев дождевой канализации, замена бортового камня и покрытий проезжей части и тротуаров, замена опор наружного освещения, переустройство системы фотовидеофиксации и светофорных объектов. Подрядчик также установит малые архитектурные формы и выполнит работы по озеленению.
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