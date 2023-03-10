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Пермяки отправили очередной гуманитарный груз бойцам танкового батальона «Молот»
Четвёртый раз в отправке гумпомощи участвуют региональные подразделения специальных ведомств: «Офицеры России», военно-исторического общество и МЧС. С грузом на передовую для «Молота» отправится полноприводная дизельная «Газель». Её специально переоборудовали для последующей перевозки раненых. Ранее бойцам поставляли и другие автомобили.
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