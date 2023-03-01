← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.02.2023
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В Перми состоялось открытие 73-го Чемпионата России по самбо
"В Перми очень славные традиции в данном виде спорта, есть прославленные спортсмены. И в Перми любят самбо, полные трибуны. Поэтому праздник спорта сегодня удался, и в ближайшие дни будут выбраны самые лучшие спортсмены, которые будут представлять нашу Родину на международных соревнованиях", - отметил глава региона Дмитрий Махонин.
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