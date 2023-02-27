В Краснокамске осуждена угонщица, сбившая насмерть девушку

Краснокамский городской суд вынес приговор местной жительнице. Она признана виновной в угоне автомобиля и совершении ДТП в результате которого погиб человек.Суд установил, что 17 августа 2022 г. после употребления спиртного женщина взяла у своего знакомого без предупреждения ключи от автомобиля с целью прокатится. При этом она не имела водительских прав. Двигаясь по проезжей части проспекта Мира и игнорируя все правила дорожного движения, женщина сбила девушку, которая двигалась на велосипеде в попутном направлении. В результате девушке была причинена открытая черепно-мозговой травма, от которой она скончалась в больнице."Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновную к 6 годам 1 месяцу лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком 2 года 10 месяцев, с отбыванием наказания в колонии-поселении. Иски потерпевших о возмещении морального и материального вреда судом удовлетворены. Приговор пока не вступил в законную силу", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.