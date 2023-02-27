← Как пермская тигрица праздновала Масленицу
Подростки повредили новый остановочный комплекс на ул. Революции →
В Краснокамске осуждена угонщица, сбившая насмерть девушку
Суд установил, что 17 августа 2022 г. после употребления спиртного женщина взяла у своего знакомого без предупреждения ключи от автомобиля с целью прокатится. При этом она не имела водительских прав. Двигаясь по проезжей части проспекта Мира и игнорируя все правила дорожного движения, женщина сбила девушку, которая двигалась на велосипеде в попутном направлении. В результате девушке была причинена открытая черепно-мозговой травма, от которой она скончалась в больнице.
"Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновную к 6 годам 1 месяцу лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком 2 года 10 месяцев, с отбыванием наказания в колонии-поселении. Иски потерпевших о возмещении морального и материального вреда судом удовлетворены. Приговор пока не вступил в законную силу", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Как пермская тигрица праздновала Масленицу
В Перми председатель ТСЖ похитила почти полмиллиона рублей
В Прикамье за сутки COVID-19 диагностирован у 108 человек
В Перми автобус снёс дорожное ограждение
На неделе может выпасть свыше 200 % нормы осадков
В Перми на ул. Борцов Революции сгорело офисное здание
Сотрудники Госавтоинспекции задержали лихача
Блины на костре. Губернатор отметил Масленицу в семейном кругу
Пермяки стали исправнее оплачивать штрафы ГИБДД
В Прикамье отметили окончание масленичной недели
Добавить комментарий: