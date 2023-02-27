Сотрудники Госавтоинспекции задержали лихача

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← Блины на костре. Губернатор отметил Масленицу в семейном кругу
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10.02.2023 в 17:40
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.02.2023
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На трассе Пермь-Краснокамск столкнулись грузовик, пассажирский автобус и легковушка
Ледовый городок "Виват, Пермь!" завершает работу
У православных верующих начинается Великий пост
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Вести Пермь. События недели 26.02.2023
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП на трассе Пермь – Краснокамск
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