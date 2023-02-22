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В Чусовом прокуратура проводит проверку по факту гибели двоих человек
"В ходе проверочных мероприятий надзорный орган даст правовую оценку действиям (бездействию) уполномоченных организаций и контролирующих органов в сфере безопасного использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, надлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов. В настоящий момент газоснабжение в подъезде приостановлено, угрозы жизни и здоровью остальных проживающих не имеется. Также городская прокуратура контролирует проведение правоохранительными органами процессуальной проверки", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
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