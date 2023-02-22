← С 23 по 26 февраля общественный транспорт Перми будет работать по воскресному расписанию
В праздничные дни меняется расписание некоторых пригородных поездов →
В праздничные дни меняется расписание некоторых пригородных поездов
№ 7194 Пермь-2 – Кунгур курсирует 22, 26 февраля , далее с 03 марта согласно расписанию следует по пятницам и воскресеньям. Не курсирует 24 февраля.
№ 6193 Кунгур – Верещагино курсирует 22, 26 февраля, далее с 03 марта согласно расписанию следует по пятницам и воскресеньям. Не курсирует 24 февраля.
№ 6009 Пермь-2 – Верещагино курсирует 23, 24, 25 февраля, далее с 27 февраля согласно расписанию с понедельника по четверг и субботам. Не курсирует 22 февраля.
№ 7182 Чусовская – Теплая Гора курсирует 22, 26 февраля и далее с 03 марта согласно расписанию следует по пятницам и воскресеньям. Не курсирует 24 февраля.
№ 7181 Теплая Гора – Чусовская курсирует 23, 27 февраля и далее с 04 марта согласно расписанию следует по субботам и понедельникам. Не курсирует 25 февраля.
№ 7184 Чусовская – Пашия курсирует 23, 24, 25 февраля и далее с 27 февраля согласно расписанию следует с понедельника по четверг и в субботу. Не курсирует 22 февраля.
№ 7183 Пашия – Чусовская курсирует 24, 25, 26 февраля и далее с 28 февраля согласно расписанию следует со вторника по пятницу и в воскресенье. Не курсирует 23 февраля.
№ 7128/7127 Пермь-2 – Углеуральская – Пермь-2 курсируют 23, 24, 25, 26 февраля, далее с 04 марта согласно расписанию следуют по выходным и праздничным дням.
№ 6945/6942 Чусовская - Кын – Чусовская курсируют в период с 23 по 26 февраля. Далее с 04 марта согласно расписанию по выходным дням.
№ 6935/6932 Чусовская – Рассоленко – Чусовская в период с 23 по 26 февраля не курсирует. Далее с 27 февраля согласно расписанию по рабочим дням.
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С 23 по 26 февраля общественный транспорт Перми будет работать по воскресному расписанию
С 23 по 26 февраля общественный транспорт Перми будет работать по воскресному расписанию
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