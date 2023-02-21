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В Чайковском стартовал Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина
За титулы сильнейших летающие лыжники будут бороться на двух трамплинах. Открыли соревнования прыжки с трамплина К95. Затем сильнейших выявят на большом трамплине. Прямые трансляции Чемпионата России можно посмотреть на странице "ВКонтакте" FIS Ski Jumping Chaikovsky.
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